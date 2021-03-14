شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 14-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الأخير ليغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 1.583 ريال، متجاوزا هدفه السعري الأول عند 1.55 ريال، كما تجاوز السهم الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 1.70 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1.55 ريال.



من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.55 وبين مستوى المقاومة هو 1.64 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد