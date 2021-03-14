شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 14-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5.14 ريال، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تمكن السهم من الارتفاع لمستوى المقاومة الهام عند 5.5 ريال كمستوى أول ثم 6.20 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 4.80 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 4.80 ريال.



من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.98 وبين مستوى المقاومة هو 5.40 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد