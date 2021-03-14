شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI)يقلص مكاسب الاربعاء -تحليل صباحي- 14-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس منخفضا عند مستوى 10224نقطة، ملامسا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل دعما نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأعلى مرة أخرى للوصول لمستوى المقاومة 10550 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,185 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,265 نقطة