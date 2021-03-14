شكرا لقرائتكم خبر عن بيكر هيوز: توقف واحدة من منصات النفط الأمريكية في الأسبوع الأخير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «يعتبر عدد منصات النفط الأمريكية مؤشرا على النشاط في هذا القطاع، وبلغ المقياس ذروته في آخر مرة عند مستوى 1609 منصات، وكان ذلك في أكتوبر 2014»

انخفض عدد الحفارات للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار منصة واحدة في الأسبوع الأخير ليصل الإجمالي إلى 309، وذلك وفقًا لشركة بيكر هيوز لخدمات حقول النفط.

وانخفض عدد الحفارات النفطية بمقدار 374 منصة مقارنة بالعام الماضي، عندما كان هناك 683 منصة حفر للنفط في الولايات المتحدة.

وقالت شركة بيكر هيوز يوم الجمعة الماضي إن عدد منصات الغاز في الولايات المتحدة كان ثابتًا عند 92 منصة في الأسبوع الأخير، لينخفض بذلك بمقدار 15 عن العام الماضي.

وانخفض عدد الحفارات البحرية الأمريكية بمقدار 1 إلى 13 منصة، وكان أقل بـ6 مقارنة بالعام الماضي.

ويُنظر إلى عدد منصات النفط الأمريكية على أنه مؤشر للنشاط في هذا القطاع، وبلغ المقياس ذروته في آخر مرة عند مستوى 1609 منصات، وكان ذلك في أكتوبر 2014.

وتم تداول خام برنت القياسي العالمي للنفط بسعر منخفض عند حوالي 69.57 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، في حين تم تداول خام غرب تكساس الوسيط - وهو المعيار الأمريكي – عند مستوى 66 دولارا للبرميل تقريبًا.