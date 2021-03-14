بعد إلغاء «نظام الكفيل» غداً.. 6 مميزات للعمالة المصرية في السعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

من المقرر أن تدخل مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" في المملكة العربية السعودية، حيز التنفيذ يوم غد الأحد، حيث ستحل عملياً مكان نظام الكفالة المعمول به في المملكة منذ أكثر من 70 عاماً.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قد أعلنت، في نوفمبر الماضي، عن إطلاق المبادرة التي تلغي نظام الكفالة الذي حدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل والوافد.

ووفقاً لوسائل إعلامية سعودية، فإن المبادرة تسعى إلى دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل.

ومازالت ردود أفعال العمالة المصرية بالمملكة والراغبين في العمل والسفر هناك مستمرة حول إيجابيات وفوائد إلغاء نظام الكفيل العتيق، لاسيما أن العمالة المصرية في المملكة يصل عددها تقريبًا إلى 2.9 مليون شخص، وفقًا لآخر الإحصاءات الرسمية.

ونشرت صحيفة "الوطن" تقريراً عن أهم الحقوق والإيجابيات التي سترتب على إلغاء نظام الكفيل:

1- يعطي العامل المصري فرصة الشعور بالاستقرار، وحرية اصطحاب أسرته والتي كان نظام الكفيل يتحكم في هذا الأمر، حيث كان القرار برمته يرجع لرأي الكفيل .

2- يعطي الحق للعامل المصري الانتقال إلى عمل آخر وصاحب عمل آخر دون الرجوع للكفيل المكفول عليه حاليًا، أو الحصول على موافقته.

3- حرية التحرك في مدن ومحافظات المملكة، وفقًا للقوانين المعمول بها، دون الرجوع الكفيل.

4- يضمن تقليل حدوث المشاكل وكثرة الشكاوى التي كان يواجهها العامل من صاحب العمل من تأخير الرواتب وزيادة ساعات العمل، وغيرها من شكاوى انتهاك بعض الحقوق المنظور الكثير منها أمام القضاء.

5- فرصة لتحسين الدخل بحرية اختيار العمل ونوعه وصاحب العمل، حال اكتشاف مشاكل كثيرة في العمل الأصلي.

6- يستطيع العامل المصري بالسعودية الاحتفاظ بجواز سفره ، على عكس ما كان يحدث في نظام الكفيل، حيث كان الكفيل يأخذ جواز سفر العامل لديه ويحتفظ به لحين عودته لبلاده.