شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الثانى من شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الثانى من شهر مارس الجارى، بقيمة تداول بلغت 21.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 71.2%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثاني بإجمالى قيمة تداول بلغت 981 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 3.2%.

وحلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 838.3 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 2.8%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 822.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 2.7%، وفي المركز الخامس شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 761.5 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 2.5%.

وجاء في المركز السادس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 671.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 2.2%، شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع بقيمة تداول 601.2 مليون جنيه بنسبة 2%، وحل فى المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 561.9 مليون جنيه بنسبة 1.8%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، تايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 473.5 مليون جنيه، و 372.2 مليون جنيه، بنسبة 1.6%، 1.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وتصدرت فاروس قائمة شركات السمسرة خلال هذا الأسبوع، بعدما تولت تنفيذ عرض الشراء المقدم من بنك مصر لشراء شركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والذي استجاب له 720.8 مليون سهم بسعر 4.7 جنيه للسهم الواحد.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.