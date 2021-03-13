6 أنواع من مرافق الإيواء السياحي و5 أشكال للفنادق بينها التراثية والاستشفاء والبوتيك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تضمنت لائحة مرافق الإيواء السياحي الجديدة 6 أنواع من المرافق و5 أشكال للفنادق، بينها التراثية والاستشفاء والبوتيك. كما تضمنت متطلبات جديدة، خاصة فيما يتعلق بالفنادق، من أبرزها محطات شحن للسيارات الكهربائية، إضافة إلى عدد من التعديلات لإجراءات الترخيص والتصنيف والرقابة، فيما ستركز على تطوير آليات الرقابة باستخدام التقنيات الحديثة؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة وسلاسة التعامل والتفاعل مع شكاوى الضيوف.

واشتملت اللائحة على ملحق لأنواع واشتراطات ومعايير تصنيف لمرافق الإيواء السياحي تم تطويرها وفق التجارب الدولية، حيث تضم 5 أشكال من الفنادق، هي التراثية والمنتجعات والاستشفاء والبوتيك والفلل الفندقية، إضافة إلى أنواع الإيواء الأخرى والمتمثلة في الشقق المخدومة والمخيمات والكبائن والنزل وبيوت العطلات «الشاليهات».

وتمثل اللائحة التي وافق عليها وزيرالسياحة أحمد الخطيب، ركيزة مهمة لتنفيذ الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية؛ وتسهم بشكل فاعل في تحسين تجربة الزائر، بما يتناغم مع تطلعات القطاع السياحي وطموحات رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من دور وزارة السياحة في تنظيم وتطوير قطاع الإيواء السياحي بالمملكة، وذلك لتحقيق مستهدفات تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى رضا السائح، وتحسين بيئة السوق بما يسهم في جذب الاستثمارات العالمية ذات الجودة العالية، والإسهام في خلق بيئة تنافسية عادلة بين المستثمرين تؤدي إلى زيادة قيمة الاستثمار في القطاع، وتساعد على إيجاد فرص عمل جديدة في هذا القطاع المهم، مع ضمان توفير جميع معايير الاستدامة المتمثلة في ترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة وحماية البيئة وغيرها.

إعادة تنظيم العلاقة

وتتواءم التعديلات الجديدة مع أفضل التجارب الدولية، وبشراكة مع أبرز الاستشاريين العالميين في مجال الإيواء السياحي، حيث ركزت اللائحة على إعادة تنظيم العلاقة بين مرافق الإيواء السياحي والنزلاء؛ لضمان حقوقهم وتقديم الخدمة لهم حسب نوع ومعايير تصنيف مرافق الإيواء السياحي، حيث أُدرجت أنواع جديدة مثل (فنادق البوتيك وفنادق الاستشفاء والنزل وبيوت العطلات وغيرها)، وفئات ودرجات تصنيف مطورة تبدأ من نجمة واحدة وتصل إلى 6 نجوم، مما يقدم للسائح مزيدا من الخيارات ويثري التجربة السياحية في المملكة.

طلب التصنيف فورا

وتتيح اللائحة للمستثمرين خيارات واسعة تتناسب مع مستهدفاتهم، ومرونة عالية في تحديد التصنيف المطلوب لمنشآتهم بعد حصولهم على الترخيص، وذلك من خلال إمكانية طلب التصنيف فورا مع منحهم مهلة تصل إلى 180 يوما لإتمام ذلك، بالإضافة إلى تعديل مدة الترخيص والتصنيف لتصل إلى عام كحد أقصى؛ لضمان جودة الخدمة، كما جرى اختصار وتسهيل إجراءات الحصول على الترخيص والتصنيف بتحويلها إلى إجراءات الكترونية تمكن المستثمر من إنجاز جميع معاملاته عبر البوابة الالكترونية المخصصة لذلك.

الرقابة بالتقنيات الحديثة

وتركز على تطوير آليات الرقابة باستخدام التقنيات الحديثة؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، وسلاسة التعامل والتفاعل مع ملحوظات وشكاوى الضيوف، حيث طُورت آليات التواصل وزيد مستوى التنسيق مع مشغلي مرافق الإيواء السياحي؛ لضمان تأكيد الالتزام بشروط ومتطلبات الترخيص والتصنيف، كما سيبدأ العمل بهذه اللائحة على المنشآت الجديدة من تاريخ نشر التعديلات، وسيجري التدرج في تطبيقها على المنشآت المرخصة.

تحسين عملية الترخيص

وأكد وزير السياحة أن التعديلات الجديدة على لائحة مرافق الإيواء السياحي تهدف إلى خلق سوق يتمتع بمزايا تنافسية عالمية وعادلة، من خلال تطوير وتحسين عملية الترخيص وشروطها ومتطلباتها وعملية التصنيف ومعاييرها وأيضا الرقابة الدائمة عليها، بحيث تكون واضحة وشفافة ومعلنة للجميع.

وأضاف «إننا بدعم وتحفيز من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين نسير بخطى حثيثة؛ لتنفيذ أهداف الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وجعل المملكة من أوائل الوجهات السياحية العالمية».

حماية السائح والمستثمر

وأوضح الخطيب أن إيجاد بيئة تنظيمية عادلة تحمي حقوق السائح وحقوق المستثمر على حد سواء تتوفر فيها أشكال الدعم المختلفة المتمثلة في التمويل والتسهيلات الأخرى، من شأنه الإسهام في جذب الاستثمارات في هذا القطاع المهم.

وإشار إلى أن الإقبال الذي شهده موسم الصيف «تنفس» وموسم «الشتاء حولك»، عزز القناعة لدى الوزارة بجدوى جذب الاستثمارات في مختلف الوجهات السياحية المحلية، وذلك بهدف تقديم تجربة سياحية نوعية ومميزة لجميع الشرائح من سياح الداخل والخارج.

6 أنواع من مرافق الإيواء السياحي

1 - الفنادق:

وتضم جميع فئات الفنادق من نجمة إلى 6 نجوم، وتشترط عددا من المتطلبات منها النظامية الإلزامية كالتراخيص والشهادات سارية المفعول وقائمة الأسعار، ومنها ما يتعلق بالمبنى والنظافة والموظفين ووجود مواقف أو محطات شحن للسيارات الكهربائية، المصعد، خدمة حمل الأمتعة، تنظيف الغرف، الدفع الالكتروني، والتكييف المركزي.

وتتوزع الفنادق إلى 5 أشكال وفق اللائحة الجديدة وهي:

الفنادق التراثية:

هي التي تتخذ من القصور أو القلاع أو الحصون مقرا لها أو أي نوع من المباني المميزة التي تم تشييدها قبل 1950م، ويجب على الفندق استيفاء معايير تصنيف الفنادق بالنجوم المطبقة في المملكة ومعايير التصنيف الإلزامية حتى يحق له استخدام مسمى فندق تراثي. ومن المعايير أن تتوافق السمات المعمارية للفندق مع النمط التقليدي في المنطقة، وأن تتم المحافظة عليها في حالة التوسع والتجديد، وأن تكون ضمن الأطعمة المقدمة أطباق تراثية من المنطقة، وأن يتناسب أثاث الفندق مع النمط التقليدي وتاريخ المنطقة.

المنتجعات:

هي الفنادق ذات الخدمات والمرافق ووسائل الراحة الترفيهية للمسافرين، وغالبا ما تقع بالقرب من مناطق الجذب الطبيعية، وتستفيد من المقومات الطبيعية المحيطة بها، ورياضات الهواء الطلق مثل الجولف والتنس والتزلج، ويجب استيفاء معايير التصنيف حتى يحق لها اسـتخدام مسمى «منتجع».

وشملت المتطلبات تخصيص 50% من المساحة كمكان مفتوح «شاطئ ومتنزهات وحدائق» وغير ذلك، باستثناء الشوارع ومواقف السيارات، مع وضع شروط لكل موقع، مثل مواقع الجولف ومنتجعات الجزر والمنتجعات الفاخرة ومنتجعات الأندية الصحية.

فنادق الاستشفاء:

وهي التي تركز على الرفاهية والوقاية الصحية واللياقة البدنية، وتهدف لمساعدة الضيف على تغيير نمط حياته، ويجب على الفندق استيفاء معايير التصنيف حتى يحق له استخدام مسمى «فندق استشفاء» أو «منتجع استشفاء».

وتضمنت المعايير وجود الفندق في منطقة هادئة وعدم وجود أصوات مزعجة داخل وخارج الفندق، ووجود إجراءات تتعلق بترشيد استهلاك المياه، وإجراء قياسات للحد من التلوث، ومأكولات ومشروبات طازجة، ووجود طبق نباتي على الأقل في قائمة الطعام، والاستعانة باستشاريين لتقديم معلومات عن نمط الحياة الصحي، ووجود ساونا ومسبح، ووجود مرافق استشفاء للضيوف الذكور والإناث منفصلة بشكل تام، وتقديم علاج المساج، والحمام الاستشفائي.

فندق البوتيك:

وهو مبنى يتكون من غرف مميزة وراقية وبتصميم جذاب ولمسات خاصة، ويتطلب أن يستوفي معايير التصنيف وأن يحصل على 3 نجوم كحد أدنى.

وتتضمن المتطلبات عدد غرف من 10 إلى 100 غرفة ذات تصميم مميز وعصري، ومستوى خدمة 5 نجوم، ويجب أن يقدم خدمات رائدة للضيوف باستخدام وسائل التقنية والاتصالات وخدمة الطعام 24 ساعة، ويكون التصميم الداخلي للغرف مبهرا للضيوف، وعدد موظفي الخدمة بنسبة 1 - 1، أي موظف واحد لكل غرفة ضيوف.

الفلل الفندقية:

تمثل مجموعة من الفلل المستقلة، وتدار من خلال إدارة موحدة أو تكون مشتركة مع فندق بالخدمات والإدارة، ويجـب أن تستوفي معايير تصنيف الفنادق لفئة 4 نجوم وأعلى.

وتضمنت المعايير أن تكون كل فيلا محاطة بسور أو أن تكون مجموعة الفلل محاطة بسور واحد مع مدخل خاص، ومنطقة استقبال مركزية وحراسة أمنية ومطعم واحد على الأقل للضيوف، يفتح في وقت متأخر بعد الظهر ويعمل ليلا، ووجود منطقة خارجية خاصة بالفيلا، كحديقة أو مسبح أو شاطئ خاص، وتقديم الطعام للضيوف المقيمين في الفيلا.

2 - الشقق المخدومة:

وحدات تؤجر بشكل يومي وتحتوي على غرفة معيشة وغرفة نوم وحمام ومطبخ بتجهيزاته مع خدمات أساسية للضيف، ويجب توفير عدد من المتطلبات الإلزامية، حيث الفئات (اقتصادي ودرجة أولى وفاخر) حتى تحصل الشقق على الترخيص.

3 - المخيمات:

تقع عادة خارج المدن وتكون غير دائمة، ويجب أن يحقق المخيم جميع المتطلبات الإلزامية والمتمثلة في توفير متطلبات الفئة «اقتصادي»، والتي سيتم بناء عليها إصدار الترخيص.

وتضمنت بعض المعايير المحافظة على النظافة بشكل عام في المبنى والأثاث والمعدات والعاملين، ووجود اتصال بشبكة الإنترنت يغطي موقع التخييم بأكمله، إضافة للمراحيض وحقيبة الإسعافات الأولية وجهاز الصدمات الكهربائية في مكتب الاستقبال، وأن يكون مكتب الاستقبال مفتوحا طوال الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، ووجود مطعم مفتوح على الأقل لمدة 14 ساعة، ووجود خيام عائلية، خيمة واحدة لعائلة واحدة، ومنفذ طاقة كهربائي لشحن الأجهزة الكهربائية بجانب كل سرير، ومرافق الاستحمام بالماء الساخن، وحمام خاص لكل خيمة عائلية، وغيرها.

4 - فنادق الكبائن:

وحدات صغيرة المساحة ويوجد فيها مرتبة سرير وتلفزيون وراديو وتكييف مع تجهيزات أخرى، وتكون مزودة بحاجز يفصلها عن الكبائن الأخرى، إضافة إلى وجود خدمات مشتركة مثل دورات المياه المشتركة.

ويجب أن تكون المنشأة مخصصة لضيافة الذكور فقط أو الإناث فقط، ووجود قائمة أسعار مطبوعة ومعلنة، والمحافظة على جودة جميع مرافق وتجهيزات فندق الكبينة وأن تتم صيانتها، ووجود جهاز تلفاز «شاشة مسطحة» يعرض قنوات عربية وإنجليزية، ومنع التدخين في جميع كبائن النوم، ووجود مراحيض بواقع مرحاض لكل 4 ضيوف، ومنطقة ترفيهية تتناسب مع تصميم المنشأة في كل طابق، كما يلزم وجود موظف في كل فترة عمل يتحدث اللغتين العربية والإنجليزية، ومجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات تقدم في المطعم.

5 - النزل:

مرفق إيواء سياحي منخفض التكلفة ومزود بمرافق بسيطة، ويستهدف بشكل أساسي الشباب والرحالة والمسافرين، ويتم تشغيل وإدارة هذا النوع من مرافق الإيواء السياحي بشكل مستقل، وتوجد مميزات مشتركة بين جميع أنواع النزل، كالغرف المشتركة المتعددة.

ويشترط أن تكون المنشأة مخصصة لضيافة الذكور فقط أو الإناث فقط، ووجود قائمة أسعار مطبوعة ومعلنة، وتقدم جميع الخدمات في المنشأة بحالة صحية ونظيفة، وتوفر إجراءات للطوارئ والإخلاء في حالة الحريق، وأرقام هواتف طوارئ معلنة باللغتين العربية والإنجليزية، ووجود خدمة إنترنت Wi-Fi مجانية متاحة في البهو.

6 - بيوت العطلات «الشاليهات»:

مجموعة من الوحدات لها مدخل رئيسي ومدخل منفصل وخاص لكل وحدة، وتدار من قبل إدارة واحدة وتؤجر بشكل يومي، ويجب أن تتضمن كل وحدة على الأقل غرفة نوم واحدة وحماما ومطبخا.

ومن المعايير المطلوبة وجود إجراء واضح ومفهوم للحجز عبر الإنترنت أو عبر الهاتف، ووجود حراسات أو كاميرات أمنية تغطي جميع جوانب المبنى، ويجب أن تكون جميع الأسطح والتجهيزات نظيفة وخالية من الغبار، إضافة لوجود خدمة Fi-Wi مجانية، ودورات مياه مقسمة إلى رجال / نساء، ودليل الخدمات المقدمة للسياح بلغة برايل عند الطلب، وحمام سباحة خاص بالوحدة، وأثاث وتجهيزات للشواء في الحديقة.