شكرا لقرائتكم خبر 12 % زيادة في تحويلات المقيمين متخطية 12 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما تراجعت على أساس شهري، بنسبة 10 % خلال يناير الماضي، مقارنة مع 13.42 مليار ريال في ديسمبر 2020 .
وأوضحت نشرة ساما أن تحويلات السعوديين إلى الخارج ارتفعت بنسبة 9.4 % في يناير 2021 ، لتصل إلى 4.27 مليارات ريال مقارنة مع 3.9 مليارات ريال في يناير 2020 .
في حين تراجعت على أساس شهري، بنسبة %11 في يناير، مقارنة مع ديسمبر 2020 والبالغة قيمة تحويلاتهم نحو 4.79 مليارات ريال.
وكانت تحويلات المقيمين في السعودية ارتفعت بنسبة %19.25 خلال عام 2020 ، لتصل إلى 149.69 مليار ريال مقارنة مع 125.53 مليار ريال في عام 2019 .
وسجلت قيمة التحوي الت خلال العام الماضي، أعلى قيمة لها منذ 2016 .
ووفق أحدث إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، يبلغ إجمالي المشتغلين غير السعوديين نحو 10.2 ملايين شخص بنهاية الربع الثالث من العام 2020 . وسجل الربع الثالث خروج 257.17 ألف عامل أجنبي مقارنة بنحو 10.46 ملايين عامل في الربع الثاني من 2020 .
كانت هذه تفاصيل خبر 12 % زيادة في تحويلات المقيمين متخطية 12 مليارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.