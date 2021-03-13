شكرا لقرائتكم خبر 12 % زيادة في تحويلات المقيمين متخطية 12 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت تحويلات المقيمين في السعودية خلال يناير الماضي بما يعادل 1.26 مليار ريال لتصل إلى 12.06 مليار ريال، تمثل نسبة زيادة 12 % مقارنة مع تحويلات بقيمة 10.79 مليارات ريال في يناير 2020 ، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

فيما تراجعت على أساس شهري، بنسبة 10 % خلال يناير الماضي، مقارنة مع 13.42 مليار ريال في ديسمبر 2020 .

وأوضحت نشرة ساما أن تحويلات السعوديين إلى الخارج ارتفعت بنسبة 9.4 % في يناير 2021 ، لتصل إلى 4.27 مليارات ريال مقارنة مع 3.9 مليارات ريال في يناير 2020 .

في حين تراجعت على أساس شهري، بنسبة %11 في يناير، مقارنة مع ديسمبر 2020 والبالغة قيمة تحويلاتهم نحو 4.79 مليارات ريال.

وكانت تحويلات المقيمين في السعودية ارتفعت بنسبة %19.25 خلال عام 2020 ، لتصل إلى 149.69 مليار ريال مقارنة مع 125.53 مليار ريال في عام 2019 .

وسجلت قيمة التحوي الت خلال العام الماضي، أعلى قيمة لها منذ 2016 .

ووفق أحدث إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، يبلغ إجمالي المشتغلين غير السعوديين نحو 10.2 ملايين شخص بنهاية الربع الثالث من العام 2020 . وسجل الربع الثالث خروج 257.17 ألف عامل أجنبي مقارنة بنحو 10.46 ملايين عامل في الربع الثاني من 2020 .