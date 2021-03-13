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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول تحديث المواصفات الفنية لأجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات. وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تلك المواصفات ستحدد الخصائص التقنية واستخدامات جميع أجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات التي يتم تصنيعها أو توريدها إلى المملكة، وستكون ملزمة لجميع الأطراف ذات العلاقة. وأشارت الهيئة إلى أنها تسعى من خلال تحديث المواصفات الفنية لأجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتمكين نشر أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ورفع جودة الخدمات المستخدمة في هذه الأجهزة، كما ستسهم في تمكين نشر أحدث تقنيات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يلبي احتياجات المملكة الرقمية، ويدعم استراتيجية الهيئة بالتحول إلى منظم رقمي.

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