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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ماينركس الشرق الأوسط للتعدين والموارد، معرض ومؤتمر افتراضي ترعاه الهيئة الملكية بينبع خلال الفترة من 16 - 17 مارس 2021، ويعد حدثا استراتيجيا يتناول مستقبل التعدين والمعادن وصناعات المحاجر والحلول المستدامة للتنقيب والتكرير والتكنولوجيا والاستثمار في تطوير الصناعات التعدينية. وسيطلق المؤتمر عبر المنصة الافتراضية التي تمكن المشاركين من التجول بالمعرض الافتراضي والاستفادة بحضور الندوات والاجتماعات بكل أمان وسهولة أينما كانوا من خلال هواتفهم الشخصية أو الأجهزة الحاسوبية على مدى 48 ساعة متواصلة لضمان حضور واستفادة أكبر عدد ممكن من المهتمين بهذا الشأن بجميع أنحاء العالم وضمان موافقة التوقيت الزمني لكل الحضور.



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