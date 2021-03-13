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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الكود السعودي للمباني الخضراء وعلاقته بالمباني السكنية، عنوان ورشة عمل افتراضية تنظمها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي غدا، وتهدف إلى إلقاء الضوء على علاقة الكود السعودي للمباني الخضراء بالمباني السكنية وأهميته في ترشيد استهلاك الطاقة، وتستهدف المطورين العقاريين والمكاتب الهندسية والاستشارية وجميع المهتمين بكود البناء السعودي. وتأتي الورشة ضمن خطة الأمانة العامة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي لإثراء المعرفة بالكود السعودي للمباني السكنية.



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