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وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن تكرار صرف الدعم يختلف وفقا للقطاع المسجل، مبينة أن مركز الاتصال الموحد الخاص ببرنامج ريف 19930 سيكون على أتم الاستعداد لجميع الاستفسارات المتعلقة بالدعم في تمام الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، مبينة أنه يمكن للمستفيدين كذلك التواصل بشكل أسرع عبر حساب (تويتر) الخاص بالبرنامج ReefSaudi
يذكر أن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف) يختص بدعم صغار المنتجين الزراعيين عبر الدعم المادي المباشر وعبر المشاريع والمبادرات الخاصة لدعم المستفيدين لكل من قطاعات البن، والعسل، والفواكه، والمحاصيل البعلية، والماشية، والأسماك، حيث يستقبل البرنامج طلبات الدعم عبر بوابة ريف الالكترونية.
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