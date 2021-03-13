شكرا لقرائتكم خبر عن يداً بيد نحو الأمام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في الوقت الذي يستعد فيه مسؤولون كبار من الصين والولايات المتحدة لإجراء حوار استراتيجي رفيع المستوى في ألاسكا الأسبوع المقبل، يُنظر إلى التنمية الصحية للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين على أنها تصب في مصلحة شعبي البلدين وما يرغب المجتمع الدولي في رؤيته.

وسيكون من الأفضل بالتأكيد للعالم أن يتمكن أكبر اقتصادين في العالم، من إدارة خلافاتهما وبناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل.

وأوضح الرئيس شي جين بينج مؤخراً للمنتدى الاقتصادي العالمي حماسه للتعددية وبأن بعض خطابات الحرب الباردة التي صدرت عن الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة لا تصب في خانة المصالح المشتركة، وبأن بدء حرب باردة جديدة، ورفض الآخرين أو تهديدهم أو ترهيبهم، وتعطيل الإمدادات أو العقوبات، وخلق العزلة أو القطيعة لن يؤدي إلا إلى انقسام العالم والمواجهة.

ترغب الصين بشدة في العمل مع الدول الأخرى لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية. وهذه الفلسفة هي شريان الحياة لمبادرة الحزام والطريق والعديد من التحركات الصينية الأخرى.

ومع ذلك، لا يزال هناك من يعتقد أنه لا يمكن الوصول إلى الحلول إلا من خلال تقسيم العالم. ويبدو ذلك جلياً في خطوة المملكة المتحدة الأخيرة، والتي ستستضيف قمة مجموعة السبع في كورنوال بإنجلترا، فهي تعمل على تحويل الهيئة إلى «مجموعة العشر» للدول الديمقراطية الرائدة. حيث يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعوة كل من الهند وجمهورية كوريا وأستراليا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا.

ومن وجهة نظر العديد من المحللين، فإن خطة جونسون ليست منطقية أبداً، ولم يكن هذا هو المزاج السائد في أوروبا، حيث أنهت الصين مؤخراً المفاوضات بشأن الاتفاقية الشاملة للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي. وإذا كان هناك تجمع جديد فإن مجموعة السبع يجب أن تضيف كلاًّ من الصين أولاً بالإضافة إلى الهند وأن تعيد روسيا إلى الحضن الأوروبي الاقتصادي.

ربما تكون قوة مجموعة السبع قد خارت على أي حال، حيث لم يعد أعضاؤها يشكلون القوة المهيمنة في الاقتصاد العالمي، كما كانوا من قبل. ومن المؤكد أن هناك تركيزاً أكبر بكثير على مجموعة العشرين الآن، والصين عضو أساسي فيها.

وبالعودة إلى الجانب الآخر من الأطلسي، لا تزال العلاقات مع الولايات المتحدة مهمة للغاية بالنسبة للصين، ويبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرفض نهج سلفه دونالد ترامب، لكن فكرته عن المنافسة الشديدة بين الولايات المتحدة والصين تشير إلى استمرار التوترات. وفي الوقت الحالي، إذا تمكن البلدان من الانتقال من مرحلة النزاعات التجارية والعقوبات لمعالجة قضايا رئيسية تهم الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد الوباء والتغير المناخي، فسيكون ذلك على الأقل خطوة إلى الأمام.

تشاينا ديلي