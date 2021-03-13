شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: شباب الأهلي هدفه «الآسيوية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد مهدي علي المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة الشارقة في المباراة التي ستجمع الفريقين في الثامنة والربع من مساء الاثنين على ملعب راشد في دبي، ضمن الجولة 21 من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن فريقه تنتظره مواجهة صعبة أمام فريق منافس على لقب البطولة، وأن الهدف الحالي لـ«الفرسان» أصبح الحصول على مركز متقدم في جدول ترتيب فرق الدوري، يمكنه من المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة الذي عقد في قاعة المؤتمرات باستاد راشد في دبي: «نخوض مباراة قوية وصعبة لكلا الفريقين، خاصة أن الشارقة لا يزال منافساً على البطولة ويريد المحافظة على تقدمه ويرغب في مطاردة الجزيرة المتصدر، وبالنسبة لنا نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في تعديل ترتيبنا في الجدول، وإنهاء الدوري في مركز متقدم يضمن لنا المشاركة في البطولة الآسيوية».

وقال: «منافسنا يدخل المباراة في وضع معنوي جيد بعد فوزه الكبير في الجولة السابقة، وبالنسبة لنا على الرغم من التعادل في آخر جولتين فإننا واصلنا نسق الأداء التصاعدي، الفريق حالياً لديه شكل وهوية وطريقة لعب معينة لن نغيرها، لكن قد نجري بعض التعديلات لتتناسب مع ظروف المنافس والمباراة».

وعن رأيه في مجمل مردود الفريق منذ تولى مهمة قيادته في منتصف ديسمبر الماضي، قال: «بشكل عام أنا راضٍ عن الفترة الماضية وأداء اللاعبين، خاصة مع الصعوبات التي واجهتنا في بداية مشواري مع الفريق، لكن بعدها بدأنا في تقديم مستوى طيب وتحقيق نتائج إيجابية، وكان يمكن أن تعزز حظوظنا في الدوري لولا البداية غير الجيدة للفريق في البطولة».