شكرا لقرائتكم خبر عن مرسيليا يُحقق فوزاً متأخراً على بريست في الدوري الفرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: «رويترز»

هز فلوريان توفان ومايكل كويزانس الشباك مع اقتراب أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، ليحقق أولمبيك مرسيليا انتصاره الثاني على التوالي مع المدرب الجديد خورخي سامباولي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بتغلبه 3-1 على ضيفه بريست، السبت.

وأعاد توفان التقدم لمرسيليا قبل دقيقتين من النهاية، وحسم كويزانس الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما ألغى ليليان براسييه، تقدم صاحب الأرض عبر أركاديوش ميليك.

ورفع مرسيليا رصيده إلى 45 نقطة من 29 مباراة في المركز الخامس، وبعد ثلاثة أيام من تحقيقه انتصاره الأول في شهرين بتغلبه على استاد ريد في مباراة مؤجلة، تقدم مرسيليا بهدف ميليك الثالث في ست مباريات.

وافتتح المهاجم البولندي التسجيل في نهاية الشوط الأول بتسديدة منخفضة من حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة ديميتري باييه.

واستحوذ مرسيليا على الكرة، لكنه افتقر للفاعلية، وعوقب في الدقيقة 71 عندما حول براسييه تمريرة رومان فافر العرضية بضربة رأس داخل الشباك، من المحاولة الثانية فقط للفريق الضيف على المرمى.

لكن توفان أعاد التفوق لمرسيليا بتسديدة قوية بقدمه اليسرى، قبل أن يحسم كويزانس الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة مباشرة رائعة.