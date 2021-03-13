شكرا لقرائتكم خبر عن الجليل يتفوق على الوحدات ويتوج بدرع الأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الجليل بطلاً لمسابقة درع الأردن لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الوحدات 6-5 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1) في المباراة النهائية على ملعب مدينة الأمير محمد في الزرقاء.

ومنح اللبناني أحمد زريق التقدم للوحدات في الدقيقة الأولى، وأدرك سليمان أبو زمع التعادل للجليل في الدقيقة 21 من ركلة جزاء. ودخل الجليل سجل الأبطال في تاريخ الكرة الأردنية ونجح في الثأر من فريق الوحدات الذي كان فاز عليه 2-صفر في نهائي نسخة العام 1995.

ويسجل هذا الإنجاز لمدرب الجليل حسين العلاونة الذي صعد بالفريق من دوري الدرجة الثانية إلى الأولى وصولاً إلى منصة التتويج في مسابقة الدرع التي تعتبر افتتاح الموسم الكروي الجديد 2021.

واعتلى الجليل منصة التتويج بعد نتائج مميزة في الدور الأول بفوزين على السلط وشباب العقبة بذات النتيجة 1-0، قبل إقصاء الجزيرة، وصيف بطل الدوري في الموسم الماضي، بركلات الترجيح 13-12 في الدور نصف النهائي.

وحرم الجليل منافسه الوحدات من المحافظة على اللقب الذي توج به العام الماضي وتعزيز الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب ليتوقف رصيده عند 10 ألقاب، مقابل 7 للفيصلي و5 للرمثا.