شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الإمارات والعروبة في قمة الهواة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

نجح البديل أحمد خميس في خطف نقطة غالية لفريقه العروبة في الدقيقة 92 أمام مضيفه الإمارات 1-1 خلال لقاء القمة الذي جمع الفريقين السبت على ملعب الإمارات في ختام مواجهات الجولة الـ 16 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

بكر أصحاب الأرض بالتسجيل عن طريق البرازيلي اليسون دا موتا في الدقيقة 36، وأدرك أحمد خميس التعادل من أول لمسه له بعد نزوله بديلاً، وحافظ الإمارات على صدارته برصيد 30 نقطة يليه العروبة في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، وبفارق الأهداف عن البطائح الثالث والذي حقق فوزاً مهماً على مصيفه مسافي بهدف وحيد أحرزه البرازيلي ويندرسون ميوراو في الدقيقة 54.