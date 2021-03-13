شكرا لقرائتكم خبر عن «حوار الأديان» بالقاهرة يشدد على نشر التسامح ونبذ الكراهية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي -القاهرة- ”الخليج 365”:

شدد وزراء وفقهاء من مختلف الدول العربية والإسلامية، على أهمية التعاون؛ من أجل نشر ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين مختلف شعوب العالم، باعتبار ذلك من أهم سبل البر والتقوى، ودفع حركة البشرية إلى طريق الخير والحق، فيما أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالجهود المخلصة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله؛ لدعم وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش وقبول الآخر والتسامح.

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علماء ووزراء من 35 دولة

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وشارك وزراء وفقهاء وعلماء، من 35 دولة عربية وإسلامية، كما شارك وفد من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برئاسة محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة، في المؤتمرالدولي العام الـ31 حول «حوار الأديان والثقافات»، الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى ترسيخ لغة الحوار بين الثقافات والأديان، ويناقش المؤتمر على مدار جلساته، أكثر من 30 بحثاً في هذا الملف.

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التلاقي على مساحات مشتركة

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وأكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، في كلمته أمام المؤتمر، أهمية الحوار البنّاء الهادف إلى التفاهم والتلاقي على مساحات مشتركة وأهداف إنسانية عامة «لا تمييز فيها على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو القبيلة».

وأكد محمد سالم مطر الكعبي، من خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، حرص دولة الإمارات على إعلاء القيم الإنسانية النبيلة التي يؤكدها ديننا الإسلامي وتعاليمه السمحة، والعمل على استئناف المسيرة الحضارية اللامعة لأمة العرب من أجل الإسهام في المسيرة العلمية والنهضة الحديثة.

وأشار الكعبي إلى أن إعلاء المبادئ والقيم الإنسانية هو المشترك الإنساني بين الأديان والثقافات، مؤكداً أن الفطرة السليمة للإنسان تستجيب لتعدد الانتماءات والمعتقدات، والألوان والبلدان، والأعراق والأجناس، مبيناً أن الحضارة العربية والإسلامية قدمت أروع الأمثلة في التعايش والتواصل، وترسيخ قيم العدل والقسط والإنصاف.

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وزر التصرفات البغيضة

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من جهته، قال شوقي علام، مفتي مصر: «إن ما تعانيه العديد من مناطق العالم، من نزاعات وحروب سياسية، يثبت أننا أصبحنا في حاجة ماسة إلى التعاون من أجل نشر ثقافة الحوار والتعايش، والتعاون والحب والسلام التي هي من أهم سبل البر والتقوى».

وأضاف: إن أغلب النزاعات والحروب تنشأ عادة من تصورات خاطئة، عن عقائد وأفكار الآخرين، أو من تفسير الدين وفهمه من خلال تصرفات بعض الأفراد، الذين حادوا عن طريق الحق، وهو ما يستلزم التعامل الجاد مع هذه القضية بدقة وعمق وحذر، حتى لا نحمل الأديان والثقافات وزر هذه التصرفات البغيضة، التي لا يمليها عقل ولا دين بأي حال من الأحوال.

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وثيقة الأخوة الإنسانية دشنت مرحلة جديدة

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بدوره، أشاد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي بالجهود المخلصة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله؛ لدعم وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش وقبول الآخر والتسامح، فضلاً عن احتضانها وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة بين فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية منذ عامين.

وقال العسومي، في كلمته في المؤتمر، إن وثيقة الأخوة الإنسانية دشنت مرحلة جديدة من التعاون والتلاقي بين أتباع الأديان المختلفة، مؤكداً أن تعزيز لغة الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة وإشاعة ثقافة التعارف ليست مسؤولية المؤسسات الدينية فحسب؛ لكنها مسؤولية تشاركية تحتاج إلى تكامل جهود جميع المؤسسات؛ لتحقيق الهدف الذي ننشهده في النهاية، وهو إعلاء قيم التعايش والتسامح بين بني البشر، ومد جسور التفاهم والإخاء بين الجميع.

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إرساء حوار بنّاء لمواجهة التطرف

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وثمن أحمد محمد بو شهاب عضو المجلس الوطني الاتحادي «عضو البرلمان العربي» حجم المشاركة الواسعة من قبل القيادات الدينية من مختلف دول العالم؛ من أجل إرساء حوار بناء؛ يسهم في مواجهة التطرف، وإظهار الصورة الحقيقة للإسلام الدين الحنيف الذي انضوت تحت لوائه العديد من الثقافات المختلفة.

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ستة محاور مهمة

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ويناقش المؤتمر، ستة محاور مهمة؛ هي: مفهوم الحوار وغاياته، وعقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد، والحوار والمشترك الإنساني، والحوار واحترام خصوصية الآخر، أثر الحوار البناء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني، وعوامل نجاح الحوار.