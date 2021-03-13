شكرا لقرائتكم خبر عن 29 مليون دولار زيادة فى واردات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات حكومية، ارتفاع قيمة الواردات المصرية من الأدوية فى الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة نحو 247 مليون و751 ألف دولار فى شهر ديسمبر الماضى، مقابل 217 مليون و975 ألف دولار فى شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 29 مليون و776 ألف دولار وبنسبة زيادة بلغت 13.7%.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات الصيدلة جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و97 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل مليار و220 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 122 مليون و775 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة كلا من الأبقار والجواميس الحية بقيمة 4 ملايين و305 ألف دولار فى ديسمبر الماضى، بينما لم يشهد نفس الشهر من العام 2019 أية استيراد للأبقار، ثم واردات الألبان ومنتجاتها وبلغت قيمتها 47 مليون و155 ألف دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 83 مليون و979 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 36 مليون و824 ألف دولار.

وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن العجز فى الميزان التجارى تراجعت قيمته فى شهر ديسمبر الماضى، حيث بلغت قيمة العجــز فى الميزان التجارى 3.28 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020، مقابل 3.81 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 14%.