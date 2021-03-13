شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستحوذ على 3 من أكبر مسارات الرحلات في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود أظهرت بيانات «أوه إيه جي» المتخصصة في بيانات قطاع الطيران إن مسار رحلات الطيران بين دولة الإمارات ومصر، سجل نمواً كبيراً خلال مارس/آذار 2021، مقارنة مع مارس/آذار 2020، متجاوزاً مستويات العام 2020 خلال الفترة التي شهدت بداية تفشي فيروس

وبحسب البيانات الشهرية التي أصدرتها «إوه إيه جي»، ارتفعت السعة المقعدية المجدولة بين الإمارات ومصر خلال مارس 2021 بنسبة تصل إلى 37%، مقارنة بالسعة المقعدية المجدولة في مارس 2020. كما ارتفعت السعة بنسبة 18.2% مقارنة مع شهر فبراير 2021. وجاء مسار الرحلات بين الإمارات ومصر بين أكبر 20 من المسارات الجوية الدولية للسعة المقعدية المجدولة لشهر مارس 2021، حيث استحوذت دولة الإمارات على 3 من أكبر هذه المسارات والتي تضم مسار الإمارات والهند، وباكستان، ومصر.

ويعتبر مسار الرحلات بين الإمارات والهند ثاني أكبر المسارات الجوية في العالم من حيث السعة المقعدية بنحو 1.18 مليون مقعد، بتراجع 22.4%، مقارنة مع مارس 2020، وبنمو بنسبة 10%، مقارنة مع فبراير 2021.

كما جاء مسار الرحلات بين الإمارات وباكستان في المركز الخامس عالمياً بـ 483 ألف مقعد بتراجع 15%، مقارنة مع مارس 2020، وبنمو بنسبة 13% مقارنة مع فبراير 2021. وجاء مسار الرحلات بين الإمارات ومصر في المركز ألـ 18 عالمياً في حجم السعة المقعدية المجدولة، لكنه جاء في المركز الرابع من حيث النمو مقارنة مع مارس 2020. أظهرت بيانات «أوه إيه جي» المتخصصة في بيانات قطاع الطيران إن مسار رحلات الطيران بين دولة الإمارات ومصر، سجل نمواً كبيراً خلال مارس/آذار 2021، مقارنة مع مارس/آذار 2020، متجاوزاً مستويات العام 2020 خلال الفترة التي شهدت بداية تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19». وتشير الزيادة المستمرة في السعة المقعدية المجدولة بين الإمارات ومصر إلى نمو الطلب على السفر بين البلدين، مما جعلها تتفوق على مستويات العام 2020.وبحسب البيانات الشهرية التي أصدرتها «إوه إيه جي»، ارتفعت السعة المقعدية المجدولة بين الإمارات ومصر خلال مارس 2021 بنسبة تصل إلى 37%، مقارنة بالسعة المقعدية المجدولة في مارس 2020. كما ارتفعت السعة بنسبة 18.2% مقارنة مع شهر فبراير 2021. وجاء مسار الرحلات بين الإمارات ومصر بين أكبر 20 من المسارات الجوية الدولية للسعة المقعدية المجدولة لشهر مارس 2021، حيث استحوذت دولة الإمارات على 3 من أكبر هذه المسارات والتي تضم مسار الإمارات والهند، وباكستان، ومصر.ويعتبر مسار الرحلات بين الإمارات والهند ثاني أكبر المسارات الجوية في العالم من حيث السعة المقعدية بنحو 1.18 مليون مقعد، بتراجع 22.4%، مقارنة مع مارس 2020، وبنمو بنسبة 10%، مقارنة مع فبراير 2021.كما جاء مسار الرحلات بين الإمارات وباكستان في المركز الخامس عالمياً بـ 483 ألف مقعد بتراجع 15%، مقارنة مع مارس 2020، وبنمو بنسبة 13% مقارنة مع فبراير 2021. وجاء مسار الرحلات بين الإمارات ومصر في المركز ألـ 18 عالمياً في حجم السعة المقعدية المجدولة، لكنه جاء في المركز الرابع من حيث النمو مقارنة مع مارس 2020.