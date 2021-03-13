شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستحوذ على 3 من أكبر مسارات الرحلات في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
- متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود
وبحسب البيانات الشهرية التي أصدرتها «إوه إيه جي»، ارتفعت السعة المقعدية المجدولة بين الإمارات ومصر خلال مارس 2021 بنسبة تصل إلى 37%، مقارنة بالسعة المقعدية المجدولة في مارس 2020. كما ارتفعت السعة بنسبة 18.2% مقارنة مع شهر فبراير 2021. وجاء مسار الرحلات بين الإمارات ومصر بين أكبر 20 من المسارات الجوية الدولية للسعة المقعدية المجدولة لشهر مارس 2021، حيث استحوذت دولة الإمارات على 3 من أكبر هذه المسارات والتي تضم مسار الإمارات والهند، وباكستان، ومصر.
ويعتبر مسار الرحلات بين الإمارات والهند ثاني أكبر المسارات الجوية في العالم من حيث السعة المقعدية بنحو 1.18 مليون مقعد، بتراجع 22.4%، مقارنة مع مارس 2020، وبنمو بنسبة 10%، مقارنة مع فبراير 2021.
كما جاء مسار الرحلات بين الإمارات وباكستان في المركز الخامس عالمياً بـ 483 ألف مقعد بتراجع 15%، مقارنة مع مارس 2020، وبنمو بنسبة 13% مقارنة مع فبراير 2021. وجاء مسار الرحلات بين الإمارات ومصر في المركز ألـ 18 عالمياً في حجم السعة المقعدية المجدولة، لكنه جاء في المركز الرابع من حيث النمو مقارنة مع مارس 2020.