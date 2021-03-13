شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معايير المواصفات والجودة العالمية لإنتاج منتج تصديرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطبق العديد من الدول مجموعة من المعايير على منتجاتها لكى تكون منتجات قابلة للتصدير ولديها قدرة تنافسية تعرف عليها.

من أين تأتى قواعد سلامة الغذاء ومن الذى يضعها ؟

قواعد المواصفات والمعايير الدولية للغذاء تأتى من الدستور الغذائى codex Alimentarius والذى يأتى تحت مظلة منظمة الزراعة العالمى FAO ومنظمة الصحة العالمية WHO منذ إنشائه فى 1963 .

لماذا تم إنشاء هيئة الدستور الغذائى ؟

السبب فى إنشاء هيئة الدستور الغذائى codex جاء لوضع معايير دولية موحدة للغذاء، بحيث من يطبقها يضمن منتج آمن ، وعالى الجودة ، وذو صلاحية ممتدة للاستهلاك والذى يستهدف تيسير التبادل التجارى للمنتجات الغذائية بين الدول.

ما هو نطاق الدستور الغذائى ؟

نطاق الدستور الغذائى هى المواصفات والمعايير والممارسات المعتمدة دوليا، والتى عند اتباعها نضمن منتج نهائى آمن.

من يمثل الدستور الغذائى codexفى مصر ؟

تعتبر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة EOS هى الجهة المسئولة إداريا وفنيا عن تنظيم العمل بالدستور الغذائى ، فى مصر والمسئولة عن إصدار المواصفات المصرية الخاصة بالأغذية.

أى المواصفات يجب إتباعها فى مصر ؟

المواصفات القياسية المصرية الصادرة من EOS تعتبر مواصفات إجبارية للتصنيع والتداول الغذائى، ويتم باستمرار تطويرها وفقا لأى مستجدات علمية محلية أو فى مواصفات الدستور الغذائى، أما معايير الدستور الغذائى Codex هى اختيارية، ويتم اعتبارها الأساس المرجعى عند إصدار المواصفة المصرية.

من هو المنوط به وضع المواصفات ؟

المنوط به وضع المعايير الخاصة بالمواصفات، هم مجموعة من الخبراء والعلماء المتخصصين كل فى تخصصه فى جميع اللجان العامة والمتخصصة فى الدستور الغذائى codex أو فى EOS ويتم مراعاة كل الظروف الخاصة بكل منتج لضمان مواصفة ومعايير قابلة للتطبيق لضمان منتج آمن للمستهلك.