أخبار الاقتصاد المصرى.. تمويلات تنموية بقيمة 443 مليون دولار للنقل والبيئة

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 13-3-2021 أخبار الاقتصاد المصرى، من أبرزها موافقة البنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار لتمويل خطة الدولة لتطوير قطاع السكك الحديدية.

التعاون الدولى: تمويلات تنموية بقيمة 443 مليون دولار لقطاعى النقل والبيئة

شهدت أروقة وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، عدة فعاليات وتطورات على مستوى الشراكات الدولية التي تسعى الوزارة لتنفيذها نحو سعيها لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية، حيث أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة البنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار لتمويل خطة الدولة لتطوير قطاع السكك الحديدية، كما شهدت «المشاط»، توقيع اتفاقية بين السفارة اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، لصالح وزارة البيئة بقيمة 3.5 مليون دولار في إطار مكافحة الملوثات البلاستيكية؛ وفي سياق آخر انعقد بمقر وزارة التعاون الدولي الاجتماع الثاني للجنة الفنية لمشروع تطهير مصرف كتشنر. كما احتفت الوزارة باليوم العالمي للمرأة بالإعلان عن تفاصيل الشراكات الدولية في إطار تمكين المرأة، وشاركت وزيرة التعاون الدولي بندوة بالجامعة الأمريكية في إطار احتفالات اليوم العالمي للمرأة، وإلى تفاصيل الحصاد.

تنمية المشروعات: الحرف اليدوية أولوياتنا و60% من عارضى "البازار" يشاركون لأول مرة

أعربت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن سعادة أصحاب المشروعات المشاركين فى معرض البازار، بالزيارة الكريمة التى قامت بها السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية للمعرض والتى تؤكد دعم الدولة المستمر لأبنائها العاملين في قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة مشروعات الحرف اليدوية والفنون التراثية وتشجيعهم علي الاستمرار و زيادة الإنتاج و تطويره و نقل خبراتهم و إبداعهم الفني للأجيال القادمة للحفاظ على هذه الصناعات الفريدة المتميزة التي لا يوجد مثيل لها في العالم و التي تساهم في توضيح الهوية الثقافية المصرية و تاريخنا العريق.

وأشارت خلال الزيارة التى قامت بها أمس لمعرض البازار، إلى أن الجهاز حريص على الاستمرار فى تنظيم هذه النوعية من المعارض واختيار مشروعات جديدة و متميزة و لم يسبق لها المشاركة فى معارض الجهاز لضمان استفادة أكبر عدد من أصحاب المشروعات فى تسويق منتجاتهم .

تفاصيل تنفيذ 5800 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى و"سكن كل المصريين" بالسادات

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرب انتهاء تنفيذ مشروعات بمدينة السادات.

وتنفذ الهيئة 1740 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بحى الفردوس، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الاسكان الاجتماعى، حيث تم الانتهاء من أعمال التشطيبات للوحدات وأعمال تنسيق الموقع والزراعة، بالإضافة إلى ربط العمارات بمرافق المياه والصرف والكهرباء، وبذلك تكون الوحدات جاهزة للتسليم، فضلاً عن 4060 وحدة سكنية بحي النور، جزء منها ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعى، والجزء الآخر ضمن وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم تفقد مباني الخدمات الجاري تنفيذها بالحي وتشمل " مدرسة تعليم أساسى ، وحدة صحية ، سوق تجارية ، ملعب ثلاثى ، مبنى حضانة " بنسب إنجاز بلغت نحو 85%، كما أثنى على أعمال اللاند سكيب التى يتم تنفيذها ذاتيا بالحى.