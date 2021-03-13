شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للسيليكون»: الإمارات تواصل استقطاب كبرى الشركات العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

زار فيليب فراين، القنصل العام الأمريكي في دبي، واحة دبي للسيليكون، حيث تجول برفقة عدد من مسؤولي الواحة على مراكز الابتكار والفضاء والتحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية واطلع على مراكز التميز الأكاديمي والتقني فيها.والتقى الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، القنصل العام الأمريكي في دبي في مقر الواحة، وتفقد مجموعة من أهم المرافق بما في ذلك مشروع الإمارات لاستكشاف القمر التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء، ومجمع دبي الرقمي، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك».كما زار فراين مركز إتش بي للابتكار، والحرم الجديد لجامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي، الجامعة الأمريكية المتخصصة بالتكنولوجيا في واحة دبي للسيليكون، التي اكتملت المرحلة الأولى من مشروع بناء حرمها الجامعي الجديد بالواحة مؤخراً بتكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون درهم.

تعزيز التعاون

وعبّر فيليب فراين عن سعادته بزيارة واحة دبي للسيليكون مشيداً بجهود سلطة الواحة لتطوير مسارات الابتكار وريادة الأعمال ودعم البحث والتطوير وتسهيل التعاون بين مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة مثل جامعة روتشستر للتكنولوجيا وشركات التكنولوجيا العالمية.

وأكد فراين على تعزيز التعاون الأمريكي ــ الإماراتي في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية متميزة إقليمياً وعالمياً لجذب مختلف قطاعات التكنولوجيا من رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات التكنولوجية.

منظومة متكاملة

من جهته أكد الدكتور محمد الزرعوني أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاعات التكنولوجيا يأتي جنباً إلى جنب مع إعداد الكفاءات المتميزة أكاديمياً في تخصصات التقنية بما يسهم في تسريع التحول الرقمي وتوفير فرص جديدة في قطاعات الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية، كما يعزز تنافسية دبي ودولة الإمارات في استقطاب كبريات شركات التكنولوجيا عالمياً، مشيداً بالتعاون النوعي بين سلطة واحة دبي للسيليكون وشركات التكنولوجيا الأمريكية.

وأضاف الزرعوني.. «تواجد مؤسسات أكاديمية متقدمة المستوى إلى جانب شركات التكنولوجيا العالمية المتواجدة في واحة دبي للسيليكون يرسخ دورها كمنطقة حرة تكنولوجية متكاملة ويسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لجعل دبي نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل الذكية».

ونوّه بزيارة القنصل الأمريكي إلى واحة دبي للسيليكون، لافتاً إلى الفرص النوعية التي توفرها كمنظومة حيوية متكاملة تمكّن المبتكرين ورواد الأعمال التكنولوجيين والمهنيين الرقميين وتنمي مواهب شابة صاعدة متميزة في تخصصات التقنيات الناشئة وتطبيقاتها التكنولوجية الواعدة لمجتمعات واقتصادات المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار.

تميّز

بدوره رحّب الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، بزيارة القنصل العام الأمريكي للجامعة، التي ستفتتح حرمها الجديد بواحة دبي للسيليكون في النصف الأول من العام الجاري وتمنح شهاداتها الأكاديمية الصادرة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية لطلابها في تخصصات التكنولوجيا والابتكار والهندسة والعلوم المتقدمة لتخريج جيل جديد من الكفاءات الشابة المؤهلة لريادة قطاعات الابتكار والإبداع العلمي والتكنولوجي في دولة الإمارات.

وأضاف العساف الذي رافق القنصل فيليب فراين في جولته على الحرم الجديد أن الجامعة التي تقع على مقربة من مراكز الابتكار والصناعات التكنولوجية المتقدمة في واحة دبي للسيليكون وتستوعب 2000 طالب وطالبة ضمن منشآت أكاديمية ومختبرات متطورة على امتداد مساحة 30 ألف متر مربع تلبي مقومات المدن الذكية والاستدامة والاتصال المستمر لكلياتها مع المحيط الخارجي لمواكبة متطلبات التعليم العصري.

وتتبنى سلطة واحة دبي للسيليكون منظومة ذكية في كافة مرافقها ومنشآتها ومجتمعها، تطبيقاً لاستراتيجية المدينة الذكية، تجعل منها وجهة مفضلة للمؤسسات والشركات المتخصصة في التكنولوجيا.