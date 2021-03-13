شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارز» حاضنة أعمال في منطقة الخليج التجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي» عن إطلاق حاضنة الأعمال الجديدة «تجارز»، في منطقة الخليج التجاري، والتي تعد منصة متكاملة للشباب المواطنين ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة في قطاع السياحة، الامتياز التجاري، التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى المساعدة في تأسيس المشاريع المتعلقة بتصنيع و إنتاج العطور، هذا و تقدم الحاضنة تجربة خاصة لرواد الأعمال الراغبين بتأسيس مشاريعهم في قطاع المشروبات التخصصية وخاصة في عالم القهوة.

وتوفر الحاضنة حزمة من الخدمات المتخصصة بمجالات برامج تطوير وتنمية الأعمال التجارية، إضافة إلى تقديم مساحات عمل مبنية على نظام العضوية للمهنيين في مجال الأعمال الابداعية المختلفة، وكما توفر الحاضنة مختبرات عملية و دورات تخصصية في تصنيع العطور وعالم صناعة القهوة.

عبد الباسط الجناحي: جذب الأفكار والمشاريع الإبداعية

تقدم عدداً من الخدمات التخصصية بأسعار تنافسية

وقال عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يسعدنا افتتاح حاضنة «تجارز»، والتي تأتي في إطار استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الرامية إلى تقديم منصة مثالية تعزز ريادة الأعمال واحتضان المبتكرين ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية، إلى جانب تمكينهم من تحقيق رؤياهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات متميزة تخدم عملية التنمية المستدامة، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة القائم على مفاهيم الإبداع والابتكار بما يعزز مكانة الإمارة اقتصادياً على الصعيدين المحلي والإقليمي، ويسهل عملية الوصول إلى أكبر شريحة من رواد الأعمال الشباب في شتى القطاعات».وأكد الجناحي حرص المؤسسة وجهودها الحثيثة لتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لتطوير واستدامة قطاع ريادة الأعمال في إمارة دبي، وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتوافق مع أهداف رؤية الدولة، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وبشكل يسهم في دعم القطاع الاقتصادي في دبي.

وأضاف: «نفخر اليوم بترخيص حاضنة الأعمال «تجارز» و انضمامها إلى قائمة حاضنات و مسرعات الأعمال المعتمدة في الإمارة ضمن شبكة دبي لحاضنات ومسرعات الأعمال الذي قمنا بإطلاقها مؤخراً، ونحن على يقين تام بأن هذه الحاضنة ستكون نقطة الانطلاق لمنظومة أعمال متكاملة بهذا المجال، تركز أهدافها في عمليات تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الإبداعية الناشئة، الأمر الذي يواكب أهداف استراتيجية دولتنا».

وتضاف هذه الحاضنة إلى قائمة حاضنات الأعمال المعتمدة لدى المؤسسة البالغ عددها 10، حيث توفر هذه الحاضنات، حزمة متنوعة من الخدمات والباقات والفعاليات الداعمة لرواد الأعمال ضمن عمل بيئة مثالية، تساهم بشكل فعال في تعزيز انطلاقة مشاريعهم الابتكارية، والتنافس في سوق العمل المحلي، ووصولاً إلى العالمية.

تطوير المهارات

وقال فهد بن ثاني المدير التنفيذي والمؤسس لحاضنة الاعمال «تجارز» نهدف من خلال الحاضنة لدعم رواد الأعمال الشباب لتطوير مهاراتهم و خبراتهم في عالم ريادة الأعمال مما سينعكس على تطوير مستقبل الأعمال التجارية وتحريك عجلة الاقتصاد في الدولة، إضافة إلى تدريب رواد الأعمال ليكونوا قادة محترفين لقيادة مشاريعهم وتطويرها بحيث أن يتم تقييم الأفكار التجارية الإبداعية و دراستها و تطويرها و متابعتها و تنفيذها ونقلها إلى سوق العمل.وفي ظل الظروف الراهنة وجائحة «كوفيد - 19» كرسنا جهودنا لإطلاق حاضنة الأعمال «تجارز»، ووضعنا الاستراتيجيات الخاصة بمساعدة الحاضنة الفعالة في احتضان و مساعدة عدد من المشاريع الناشئة، و تكريس خبراتنا وجهودنا لنشر الوعي المطلوب عند فئة رواد الأعمال الشباب لمتطلبات ومستقبل الأعمال التجارية في الدولة و كذلك نشر الوعي للتحديات الكامنة وراء الأعمال التجارية و يتم ذلك بقيادة أو توجيه الحاضنة لرسم خطة عملية لنقل الأفكار التجارية و الأعمال التجارية لدى رواد الأعمال من مرحلة الحاضنة إلى العمل التجاري المكتمل، لضمان استمرارية و تطور هذه المشاريع في السوق المحلي.