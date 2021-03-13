شكرا لقرائتكم خبر عن 176 فارساً وفارسة في 4 سباقات تأهيلية بقرية بوذيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، الجمعة، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، سباقات بوذيب التأهيلية للقدرة والتحمل 2021، التي نظمها اتحاد الفروسية والسباق، بمشاركة عدد من الإسطبلات العامة والخاصة، وأندية الفروسية في الدولة.

وشهدت مسارات السباق في قرية بوذيب أربعة سباقات تأهيلية، بمشاركة نحو 176 فارس وفارسة بخيولهم.

وانطلقت السباقات التأهيلية فجراً بسباق 120 كم «نجمتين»، بمشاركة 6 فرسان وفارسات، فيما كانت انطلاقة سباق 100 كم التأهيلي «نجمة واحدة» بمشاركة 16 فارساً وفارسة.

وكان سباق 40 كم التأهيلي، أقيم بمشاركة 90 فارساً وفارسة، فيما اجتذب سباق 80 كم التأهيلي 64 فارساً وفارسة، كما جرت صباح أمس إجراءات الفحص البيطري للسباقات الأربعة.

وتمت إقامة السباقات حسب الضوابط الاحترازية والإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة، أثناء المنافسات في قرية بوذيب العالمية.