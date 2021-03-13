شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» يطلق أداة لتحرير الخرائط قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

تعتزم «خرائط جوجل» إطلاق أداة لتحرير الخرائط قريباً، تتيح للمستخدمين إضافة طرق جديدة، وستطبق هذه الميزة خلال الأشهر القادمة في أكثر من 80 دولة، وتسمح للمستخدمين بإضافة الطرق المفقودة عن طريق رسم الخطوط، أو إعادة تسمية الطرق، وتصويب رسمها غير الصحيح، أو حذفها، والإبلاغ عما إذا كان الطريق مغلقاً.

وسيحتاج الأشخاص فقط إلى النقر فوق زر القائمة الجانبية في الصفحة الرئيسية للخرائط، والنقر فوق «تحرير الخريطة»، وتحديد الطريق غير الموجود.

وسيتحقق محرك البحث «جوجل» من جميع المساهمات قبل نشرها للتأكد من أن المخادعين لا يضيفون طرقاً غير موجودة.

وقال بيان صادر عن «جوجل»:«مع كل التغيرات التي شهدها عالمنا خلال العام الماضي، يعتمد الناس أكثر من أي وقت مضى على معلومات محدثة وعالية الدقة حول الأماكن من حولهم، مثل ما إذا كان مطعم قريب مفتوحاً، أو إذا كان متجر أُجريت تعديلات عليه.

ويهدف«جوجل» بهذه الخطوة إلى التسهيل على أي شخص يمتلك حساباً بالموقع بمعرفته المحلية حول أكثر من 200 مليون مكان في خرائط محرك البحث.