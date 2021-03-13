شكرا لقرائتكم خبر عن روني يكشف النقاب عن أخطائه الزوجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى النجم الإنجليزي السابق واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد ومدرب ديربي كاونتي، درجة أولى حالياً، عدداً من المقابلات ضمن وثائقي عن مسيرته.

وكشف روني النقاب عن جوانب من حياته الشخصية والأخطاء التي ارتكبها كزوج؛ منها التسكع مع النساء وقيادة السيارة تحت تأثير الكحول في 2017 والتي بسببها منع من القيادة لعامين وفرضت عليه 100 ساعة خدمة مجتمعية. وعلق مصدر مقرب من المنتج «بافتا»: «سيكون الوثائقي قوياً وملهماً عن مسيرة روني وكيف تحول من لاشيء لكابتن منتخب إنجلترا وأعظم هداف في تاريخه».

وتابع المصدر: «سيسلط الوثائقي أيضاً على الرجل واين وليس اللاعب وغالباً ستوجه إليه أسئلة عن أخطائه الزوجية في الماضي وكيفية مساعدة زوجته كولين له ليكون أباً مثالياً لأولاده الأربعة».