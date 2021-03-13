شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تصدر حكماً أثناء جلسة عامة بشأن قرار إلغاء الإدانات في حق «لولا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برازيليا - أ ف ب

أصدرت المحكمة العليا في البرازيل خلال جلسة عامة قرارها بشأن حكم القاضي إدسون فاشين بإلغاء الإدانات الصادرة في حق الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتهمة الفساد، وذلك بعد رفض استئناف قدّمته النيابة، الجمعة. وكتب فاشين الجمعة : « أبقي على الدوافع التي قادت» إلى قراره، ويعود الآن إلى قضاة المحكمة العليا الـ11 أن يبتّوا في ما إذا كان ينبغي «الإبقاء أم لا» على قرار إلغاء الإدانات، رافضاً بذلك الاستئناف الذي قدّمته النيابة طالبة منه إعادة النظر في قراره.

ولدى فريق الدفاع عن الرئيس البرازيلي السابق (2003-2010) الآن خمسة أيام لإعلان موقفه في القضية قبل أن تدرج على جدول أعمال قضاة المحكمة العليا، بدون فرض مهلة زمنية لهذه الإجراءات. واعتبر القاضي فاشين أن محكمة كوريتيبا (جنوب) التي حكمت على لولا في أربع قضايا، «غير مخوّلة» للبتّ في تلك الملفات، وأمر بإحالة القضايا وهما إدانتان وقضيتان لم يصدر حكم فيهما بعد إلى محكمة أخرى في برازيليا. واتُهم لولا البالغ 75 عاماً بتلقي رشى لدعم عروض شركات مقاولات للحصول على عقود عامة ترتبط خصوصاً بشركة النفط الحكومية «بتروبراس».

وفي الاستئناف الذي رُفض، الجمعة، طلبت النيابة العامة إعادة إدانتين بحق لولا على الأقلّ، مشيرةً إلى أسسها القانونية الصلبة وإلى واقع أن لولا «اعتبر على رأس» نظام بيتروبراس.

ويسمح قرار إلغاء الإدانات للرئيس اليساري السابق باستعادة حقوقه السياسية رغم أنه ليس بمنأى عن ملاحقات قانونية جديدة. وأمضى لولا سنة ونصف السنة في السجن بعد إدانته بتهمة الفساد بين إبريل/نيسان 2018 و نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ، وأفرج عنه بقرار من المحكمة العليا اتخذ بإجماع قضاتها لكنه منع من الترشح للانتخابات.

