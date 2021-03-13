شكرا لقرائتكم خبر عن أسترازينيكا تعلن تأخير في شحنات لقاحها إلى «الاتحاد الأوروبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

أعلنت مجموعة أسترازينيكا، السبت، عن تأخير جديد في عمليات تسليم شحنات لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى القيود على التصدير. وقررت المجموعة التي تواجه صعوبات في الإنتاج استخدام مواقعها للتصنيع خارج الاتحاد الأوروبي لتسليم الدول الأعضاء الـ27 طلبياتها، وفالت: « للأسف هناك قيود على التصدير ستقلّص عمليات التسليم في الربع الأول من العام » و"على الأرجح في الربع الثاني" بحسب متحدث باسم المجموعة.