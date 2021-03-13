شكرا لقرائتكم خبر عن «أفاتار» يقترب من استعادة عرش الإيرادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقترب فيلم الخيال العلمي «أفاتار»، للمخرج جيمس كاميرون، من العودة إلى صدارة قائمة إيرادات التذاكر على الإطلاق نهاية هذا الأسبوع، بعد إعادة عرض الفيلم في الصين. واستحوذ «أفاتار»، الذي طُرح في دور السينما عام 2009، على صدارة قائمة إيرادات الأفلام على مستوى العالم لمدة 10 سنوات إلى أن تجاوزه فيلم «المنتقمون: لعبة النهاية» لشركة مارفيل في عام 2019. وحصد فيلم كاميرون الجمعة ما يقدر بنحو 3.5 مليون دولار من مبيعات التذاكر الجديدة بعد إعادة عرضه في الصين، مع انتعاش دور السينما هناك بعد فترة من التوقف جراء جائحة «كوفيد- 19». مما وضع «أفاتار» على مقربة من إجمالي 2.798 مليار دولار حققها «المنتقمون: لعبة النهاية» في جميع أنحاء العالم، وفقاً للشركة الموزعة «والت ديزني». التي تمتلك الفيلمين بعد أن اشترت أصولاً من «فوكس» في عام 2019.