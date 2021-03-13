شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 13-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 13-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.96 جنيه للشراء، 52.06 جنيه للبيع، فى حين سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.73 جنيه للشراء، 52.08 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، سجل سعر الدولار استقرارا عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو ثباتا عند 18.64 جنيه للشراء، 18.88 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.73 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.96 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.00 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.62 جنيه للشراء.

52.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.79 جنيه للشراء.

51.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.93 جنيه للشراء.

52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.63 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.