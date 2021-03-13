شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اسعار النفط اليوم السبت عند 69.60دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم السبت 13-3-2021 وفقا للعقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 69.60 دولار للبرميل ، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 66.02 دولار للبرميل.

وكان وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد أكد أن المملكة ستمدد خفض إنتاج النفط الطوعى البالغ مليون برميل يوميا، وستقرر خلال الأشهر المقبلة متى ستبدأ التراجع عنه تدريجيا.

وأضاف وزير الطاقة السعودي عقب اجتماع لوزراء أوبك + "لسنا على عجلة من أمرنا... نتوخى الحذر،" مضيفا أن السعودية ستقرر متى تنهي خفض الإنتاج الطوعي "فى الوقت المناسب لنا".