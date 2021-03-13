شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات: الحرف اليدوية أولوياتنا و60% من عارضى "البازار" يشاركون لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت خلال الزيارة التى قامت بها أمس لمعرض البازار، إلى أن الجهاز حريص على الاستمرار فى تنظيم هذه النوعية من المعارض واختيار مشروعات جديدة و متميزة و لم يسبق لها المشاركة فى معارض الجهاز لضمان استفادة أكبر عدد من أصحاب المشروعات فى تسويق منتجاتهم .
وأوضحت أن 60% من أصحاب المشروعات فى معرض البازار يشاركون للمرة الأولى مع مراعاة اختيار افضل المشروعات والمنتجات بما يتناسب مع الذوق الراقي والجودة العالية التي تشتهر بها معارض الجهاز للمنتجات التراثية .
وأشارت إلى أن المعرض يحظى باقبال جماهيرى كبير لتنوع المنتجات المعروضة واختلاف اسعارها لتناسب كافة احتياجات الزائرين، مؤكدة أن الجهاز مستمر في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بقطاع المشروعات التراثية والذي يعمل به الملايين بمختلف المحافظات خاصة الصعيد و المحافظات الحدودية و السياحية و اكدت علي ان مكاتب الجهاز مفتوحة لاصحاب هذه المشروعات لتقديم الدعم اللازم لمشروعاتهم "مالي او فني او تدريبي او تسويقي) للتأكد من قدرتهم علي المنافسة و الاستمرار و توفير المزيد من فرص العمل".
وأشادت نيفين جامع بمجهودات مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعاون مع الجهاز في إقامة معرض البازار و تقديم مختلف الخدمات لقطاع الصناعات و الفنون اليدوية و التراثية.