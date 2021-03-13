شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هورايزونا: نقدم مولا تجاريا بالعاصمة الإدارية والسداد بطرق ميسرة.. وبعنا أكثر من 40% فى فترة التصميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجال الاستثمار العقارى هو واحد من أنجح المجالات فى مصر خلال الفترة الأخيرة وأكثرها ربحاً، خاصة بعد وجود العاصمة الإدارية الجديدة التى تعد مصدر جذب كبير لرجال المال والأعمال، لذا قرر مجموعة من كبار المهندسين والمطورين العقاريين فى مصر إنشاء شركة استثمار عقارى "Horaizona Development" بقيادة مجموعة مختلفة من الخبرات، على رأسهم الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد صبرى المدير العام والمهندس الاستشارى المعروف، والمهندس هشام اليمانى عضو مجلس إدارة الشركة، والاستشارى المعمارى دكتور عماد الشربينى، وأحمد وفائى رئيس القطاع التجاري، وطارق شيحة المدير الإدارى وأحمد عبد الفتاح مدير التسويق، ومحمد نبيل مدير المبيعات، والمهندس والمقاول هانى شعبان المسئول عن التنفيذ.

أطلقت شركة "هورايزونا" مولا تجاريا ضخما فى قلب الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحديداً فى الشارع الرئيسي بجوار مركز رجال المال والأعمال ومنطقة البنوك، مما يساهم هذا الموقع المتميز بإعطاء القوة لأى مستثمر يبحث عن موقع جذاب فى قلب العاصمة، ونجحت شركة "Horaizona" فى بيع 40% من المشروع أثناء فترة تجهيز التصميمات، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة خلال الفترة القادمة، أما عن فترة تنفيذ المشروع، فمن المتوقع أن يتم تسليم المحال التجارية داخل المول فى خلال 3 سنوات فقط.



فريق العمل داخل شركة هورايزونا

ويقول المهندس هشام اليمانى، عضو مجلس إدارة شركة Horaizona: "احنا بنحاول نقدم شىء جاذب للناس، بداية من موقع المشروع، واسعار البيع المتوسطة وطرق سدادها، الميسرة، وحتى خدمة ما بعد البيع والصيانة، بالإضافة إلى هدفنا فى توفير فرص عمل حقيقية، خاصة وأن العاصمة الإدارية تملك الآن ما يقرب من 70% من استثمارات السوق العقارى فى مصر"، كما كشف اليمانى عن رؤية الشركة فى السوق العقارى المصرى خلال الفترة الحالية والفترة المقبلة، حيث أكد ان الاستثمارات داخل مصر فى نمو متزايد وملحوظ، مما سوف يجذب العديد من الاستثمارات الخارجية و الداخلية.



المول التجارى بالعاصمة الادارية

توفر شركة "هورايزونا" مجموعة مختلفة وميسرة من طرق السداد عند البيع، أبرزهم عرض الكاش الذى يخصم للمشترى 30% من أصل سعر الوحدة، كما ان هذا العرض لا يعنى ان يدفع المشترى المبلغ كاملاً كاش، بل سيتم دفع 50% فقط من سعر الوحدة، والباقى يتم تقسيطه على 3 سنوات فى فترة تجهيز المشروع، كما يوجد نظام سداد آخر يدفع المشترى خلاله 5% فقط من سعر الوحدة أى حوالى 40,000، ويقسط باقى المبلغ على 8 سنوات.