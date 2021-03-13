شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكندوز يتراوح بين 120-140 جنيها الكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 13-3-2021، فى محلات الجزارة والهايبر ماركت.

وقال مصطفى سعيد صاحب محل جزارة أن اسعار اللحوم مستقرة منذ عيد الأضحى الماضى حيث يتراوح سعر الكندوز بين 120 - 140.جنيها للكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز لتتراوح بين 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها.

وأضاف سعيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن سعر السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، وسعر اللحم المفروم العادى يتراوح 110-125جنيها الكيلو، وسجل، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

والجدير بالذكر أن الدولة دائما ما تسعى لزيادة الإنتاج من اللحوم ولذلك تم وضع خطة لإحياء مشروع البتلو والذى بلغ وحجم التمويل المتاح للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن حوالى 4.1 مليار جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه وقدره 3.6 مليار جنيه تم إتاحته فى عام 2020، وهذا وقد بلغ إجمالى التمويل الذى تم منحه لصغار المربين من هذا المشروع ‏مبلغ 3.3 مليار جنيه، استفاد منه ما يقرب من 20 ألف مربى صغير بعدد رؤوس ‏أكثر من 224 ألف رأس فى كل محافظات الجمهورية (منها رؤوس محلية مايزيد عن 203 آلاف رؤوس مستوردة 18 ألف)، ويجرى حاليًا التوسع فى تمويل هذا المشروع نظرًا للنتائج الجيدة التى حققها.