شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم .. 13800 – 14000 جنيه للطن سعر المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار مواد البناء اليوم السبت 13-3-2021 استقرارا فى السوق المحلى حيث الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف سجل سعر طن حديد التسليح يتراوح 13500 – 13650 جنيها سعر المصنع، و يتراوح السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيها.

واستقرت أسعار باقي مواد البناء من بينها الاسمنت سجل 700-750 جنيها للطن كسعر للمستهلك، وأسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر ،و سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكانت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أكدت أن الدولة تمكنت من رفع الكميات المنتجة من الأسمنت وهو ما ساهم في زيادة المعروض من مواد البناء خلال الفترة الماضية وذلك بعدما تم إنشاء عدد من مصانح الأسمنت التي أدت إلى ضخ كميات كبيرة للسوق المحلى وهو ما أدى إلى زيادة المعروض وضبط الأسعار فيما يخص الاسمنت، مضيفة أن حركة الشراء قد تشهد تحركا خلال الشهور القادمة وذلك بعد إعلان الحكومة عن اشتراطات البناء الجديدة التي تم إقرارها مع نهاية العام الماضي والتي ستؤدي إلى تحديد الملامح الخاصة بعمليات البناء في مختلف المحافظات.