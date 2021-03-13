شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولًا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم دايس للملابس الجاهزة، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 181.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 507.5 مليون جنيه، تلاه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 4.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 301.5 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث، "المصرية للمنتجعات السياحية"، بحجم تداول بلغ 198.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 284.2 مليون جنيه، ثم "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 242.7 مليون ورقة وبقيمة تداول 246.7 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 5.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 223.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس، "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية"، بحجم تداول بلغ 17.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 193 مليون جنيه، ثم "سبيد ميديكال" بحجم تداول 63 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 178.5 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 558.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 167.1 مليون جنيه، وفى التاسع "اودن للاستثمارات المالية" بحجم تداول 17.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 153.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "شركة الدلتا للسكر" بحجم تداول بلغ 13.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 146.5 مليون جنيه.

والبورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.