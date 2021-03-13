شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرى بدر: إنشاء 1200 مصنع بالمدينة خلال العامين المقبلين والان مع تفاصيل الخبر
أكد رئيس جمعية مستثمري بدر، على أهمية مبادرة حياة كريمة في تنشيط الأسواق بنسبة كبيرة وتساهم فى حدوث رواجًا في السوق المصري رغم الموجة الثانية من جائحة كورونا، وتوفير المزيد من فرص العمل، بجانب زيادة إنتاج المصانع وخاصة بعد توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاعتماد على المنتجات المصرية في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل توطين وتشجيع الصناعة المصرية.
يرى بهاء العادلي، ضرورة تغيير أسلوب ضم الاقتصادي غير الرسمي للمظلة الرسمية من خلال حوافز مشجعة بدلًا من استخدام أسلوب الترهيب بفرض ضرائب وتأمينات تدفع المصانع العاملة بهذا القطاع الهروب من المظلة الرسمية، والتي ستحقق لها تكاليف أعلى دون عائد، مقترحًا استغلال مبادرة حياة كريمة في ضم مصانع الاقتصاد غير الرسمي من خلال تحفيزها على تسجيل بياناتها للاستفادة بالمبادرة.