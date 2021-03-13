شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوات المنزلية تكشف هذه الهدايا الأكثر مبيعًا فى موسم عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر
أضاف "الطحاوي"، لـ"الخليج 365"، أن أسعار هدايا عيد الأم مستقرة مقارنة بالعام الماضي، حتى المنتجات التي ارتفعت أسعار المواد الخام المكونة لها عالميًا، فضل التجار عدم زيادتها انتظارًا لانتهاء الموسم لعدم التأثير على المبيعات، متوقعًا زيادة أسعار المنتجات المصنعة من الألومنيوم والاستانلس بنسبة تتراوح بين 10-15% بسب ارتفاع الخام عالمياً.
وتابع على الرغم من استقرار أسعار الهدايا، إلا أن المبيعات مازالت في انخفاض بسبب عدم وجود سيولة بالأسواق، ولذا يجب إطلاق مبادرات تحفيز للاستهلاك، مثل إنشاء معارض متخصصة بالنقابات المهنية، مراجعة أسعار الضرائب والجمارك على بعض السلع، علاوة على إطلاق مبادرات لتوفير تمويل لتقسيط المنتجات لمواجهة هذا الركود.
وأشار "الطحاوي"، إلى تراجع في الواردات من الأدوات المنزلية، وذلك منذ بداية جائحة كوروناً نظرًا لتوقف الاستيراد من بعض الدول وأيضًا ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، إضافة إلى أن السوق به فائض من المنتجات خلال الفترة الماضية.