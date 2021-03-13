شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولًا بالبورصة بـ1.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 615.9 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.3 مليار ورقة، بقيمة 1.03 مليار جنيه، فيما احتل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 258.1 مليون ورقة بقيمة 735.5 مليون جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 69.1 مليون ورقة بقيمة 503.6 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 257.3 مليون ورقة بقيمة 397.4 مليون جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 11.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 384.2 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 125.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 360 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 46.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 353.2 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 20.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 334.6 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 152.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 222.1 مليون جنيه.

وحل قطاعا خدمات النقل والشحن والمرافق، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 12.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 23.5 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 636.4 ألف ورقة بقيمة 23.3 مليون جنيه.

والبورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.