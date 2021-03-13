شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولًا بالبورصة بـ1.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وفى المركز السادس، حل قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 11.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 384.2 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 125.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 360 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 46.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 353.2 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 20.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 334.6 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 152.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 222.1 مليون جنيه.
وحل قطاعا خدمات النقل والشحن والمرافق، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 12.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 23.5 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 636.4 ألف ورقة بقيمة 23.3 مليون جنيه.
ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.