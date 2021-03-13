شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تشطب 181 وسيط تأمين من سجلات الهيئة منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدة قرارات لشطب قيد أسماء 181 وسيط تأمين من سجل وسطاء التأمين لافتقادهم أحد شروط استمرار قيد أسمائهم بالسجل، وضمت قائمة المشطوبين 46 بشركة متلايف لتأمينات الحياة، 22 بشركة تشب لتأمينات الحياة، 15 بشركة الدلتا لتأمينات الحياة، 13 بشركة أكسا لتأمينات الحياة، 11 بشركة كيو ان بي الأهلي، 8 بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، 58 بشركة أليانز لتأمينات الحياة، 4 بكلا من شركتي المصرية الإماراتية واللبنانية السويسرية، ووسيطين بشركة دراسة للوساطة التأمينية، فيما تم شطب وسيط تأمين حر بناءً على طلبه.

وبحسب قرار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، يتحمل الوسطاء كلًا فيما يخصه مسئولية الأخطاء التي تحدث بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين، وكذلك تتحمل الشركة مسئولية الأخطاء التي تحدث عن الفترة ما بين ترك الخدمة وتاريخ إخطار الهيئة.

فيما وافق المستشار رضا عبد المعطي، على قيد 30 وسيط تأمين بسجل وسطاء التأمين، موزعين بين 4 وسطاء حر، و6 بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، 19 بالشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي، وإعادة قيد وسيط تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة.

كما أصدر "عبد المعطي"، قراراً بشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القومية للتوزيع من سجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة، على أن يودع لدى الشركة القومية للتوزيع مستحقات الأعضاء الذين لم يتقدموا للحصول عليها وقت التصفية في حساب مستقل بالجهة، وذلك على سبيل الأمانة لحين تقدم مستحقيها لصرفها منه.

وبالنسبة للشركات، وافق الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على اتخاذ إجراءات تأسيس شركتي فايدتي للوساطة في التأمين، إيجيبت انترناشيونال للاستشارات التأمينية.

وفي نفس السياق أصدر المستشار رضا عبد المعطي، قراراً بشطب قيد 6 خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة.