شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ألفابت" ينخفض بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "ألفابت" خلال تداولات يوم الجمعة في ظل الضغوط والخسائر التي تتعرض لها شركات التكنولوجيا في "وول ستريت".



ويواجه محرك البحث الإلكتروني "جوجل" ضغوطا متزايدة بشأن الممارسات الاحتكارية فضلاً عن خرق الخصوصية والإعلانات.



ولطالما أكدت "جوجل" على أنها لا تمارس أي احتكار ضد منافساتها في الوقت الذي تهيمن فيه على نصيب الأسد من سوق الإعلانات الإلكترونية عبر الإنترنت.



أما القطاع التكنولوجي بوجه عام، فقد واجه في الآونة الأخيرة ضغوطا من ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



هذا، وقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى أعلى مستوى 1.6% الذي يعد الأعلى في أكثر من عام.



وفي ختام جلسة الجمعة، انخفض سهم "ألفابت" (مالكة "جوجل") بنسبة 2.4% وأغلق التعاملات عند 2050 دولارا، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2077.6 دولار في حين سجل أقل سعر عند 2032.4 دولار، وتقدر القيمة السوقية للشركة الأمريكية بحوالي 1.42 تريليون دولار.