شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" ينخفض رغم توقعات إيجابية بشأن القيمة السوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "آبل" خلال تداولات يوم الجمعة في ظل الضغوط على القطاع التكنولوجي، وذلك على الرغم من التوقعات الإيجابية حيال القيمة السوقية للشركة.



وأفاد محللون لدى بنك "سيتي جروب" أن القيمة السوقية لصانعة "’آيفون" الأمريكية سوف تتجه نحو المزيد من الارتفاع لتتجاوز حاجز ثلاثة تريليونات دولار.



يأتي ذلك في ظل انخراط "آبل" في مزيد من الخدمات والمنتجات لتنويع مصادر إيراداتها بجانب مبيعات "آيفون".



ومن بين أبرز الخطط الواعدة للشركة الأمريكية إعلانها عن تطوير سيارة كهربائية لمنافسة شركات عتيقة في هذا المجال، ومن أبرزها "تسلا".



وأشار محللو البنك الأمريكي إلى أن سهم "آبل" ربما يرتفع بما يقرب من 50% من مستوى إغلاق جلسة يوم الخميس،وهو ما يعني زيادة القيمة السوقية للشركة بتريليون دولار لتتجاوز 3 تريليونات دولار من مستوى 2.04 تريليون دولار في الوقت الحالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع مبيعات "آبل" بدعم من السيارات الكهربائية بنسبة تتراوح بين 10% و15% بحلول عام 2025.



وفي ختام التداولات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 0.7% وأغلق جلسة الجمعة عند 121 دولارا، وبلغ أعلى سعر عند 121.1 دولار وأقل سعر عند 119.1 دولار.