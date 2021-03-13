شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: محمد بن زايد راية المجد فكراً وقيادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى يوم ميلاد سموه التي توافق 11 مارس.

وقال سموه على «تويتر»: «هو صاحب الكلمة الفعل والرؤية والإنجاز، وفي يوم ميلاد الشيخ محمد بن زايد، يظل بو خالد راية المجد فكراً وقيادة وقلباً يغمر الجميع بمحبته، وهو القائل «البيت متوحد» فاتحدت به البيوت، وهو القائل «لا تشلون هم» فمضينا معه نحو المستقبل بكل ثقة وعزيمة وإرادة صلبة.. كل عام والإمارات بك بألف خير».