شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للأعمال الخيرية» تشارك في مؤتمر واجهة التعليم الافتراضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، في أعمال مؤتمر واجهة التعليم الافتراضي وفعاليات مؤتمر شباب الشرق الأوسط اللذين ينطلقان يوم 22 مارس الجاري في دورة سابعة متجددة كل عام.

وأكد حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن الهدف التعليمي من أولويات أهداف المؤسسة التي رسم معالمها المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال العامري: بتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الأمناء نشارك في هذا الحدث للمساهمة في تعزيز مسيرة التعليم. (وام)