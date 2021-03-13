شكرا لقرائتكم خبر عن طحنون بن محمد: محمد بن زايد صاحب فكر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سموً الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، إ» ننا حينما نُبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى يوم ميلاد سموّه التي توافق 11 مارس، إنما نبارك لأنفسنا ولوطننا ولأمتنا نعمةَ وجود قائد وزعيم صاحب فكر ورؤية وإرادة.

وقال سموّه عبر «تويتر»: «حين نُبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم ميلاده إنما نبارك لأنفسنا ولوطننا ولأمتنا نعمةَ وجود قائد وزعيم صاحب فكر ورؤية وإرادة، كل عام والإمارات بك تزهو».