شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر دولي في جامعة الشارقة 4 إبريل لمناقشة الإرث العلمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، تعقد مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين في الجامعة، مؤتمرها الدولي الرابع بعنوان: «الإرث العلمي وتأثيراته المعاصرة»، خلال الفترة من 4-6 إبريل/ نيسان المقبل، بالتعاون مع كل من جامعتي كولون بألمانيا، والملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية. وسيتم تنظيم جلساته افتراضياً، ويشارك فيه نخبة من العلماء والباحثين ومديري الجامعات والمراكز البحثية والمكتبات والمتاحف الدولية من مختلف دول العالم.

وأوضح الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف في دورته الرابعة إلى تقديم رؤية واضحة وطموحة لمستقبل الدراسات المتعلقة بتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، كما سيتم عرض التجارب الدولية الرائدة في خدمة التراث العلمي العربي والإسلامي، والعمل على ترسيخ وضع مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين كمقصد لاستقطاب الدارسين من مختلف أرجاء العالم، لتكون منصة لتبادل الخبرات.وقال الدكتور حسين محمد المهدي رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر: هناك العديد من المحاور المهمة والمتنوعة التي ستتم مناقشتها ضمن جلسات وفعاليات المؤتمر، المحور الأول يتعلق بإبراز ملامح وأسرار ازدهار الحضارة العربية الإسلامية في عصورها الذهبية، والمتمثلة في تحديد المواصفات البيئية المبدعة في عصور ازدهار الحضارة العربية والإسلامية عند العلماء العرب والمسلمين الأوائل، وتحديد الوسائل والابتكارات الإبداعية في عصور ازدهار الحضارة العربية والإسلامية، والفرص المتاحة لدى العلماء العرب والمسلمين والتحديات التي تواجههم بين الأمس، واليوم.

كما يتناول المحور الثاني أثر التقنيات في تحليل وفهم ودراسة التراث العربي الإسلامي. ومنها إحياء التراث العلمي العربي والإسلامي باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وتقنية العمارة الإسلامية وفنونها الزخرفية. كما ستتم مناقشة تأثير التراث العلمي العربي الإسلامي في ثقافات المجتمعات المعاصرة ودوره في التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم الآن.

وأشار الدكتور المهدي إلى قبول 120 بحثاً من أصل 200 تلقتها المؤسسة، وستتم مناقشتها خلال أيام انعقاد المؤتمر المتوقع أن يحضره علماء وباحثون من 30 دولة عربية وإسلامية.