شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يحضر أول مناورة عسكرية فضائية تشهدها أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، في مركز الدراسات الفضائية في تولوز (جنوب) أول مناورات عسكرية في الفضاء «أستراكس»، تنظم في فرنسا وأوروبا، تضمنت محاكاة لهجمات تنفذ بواسطة أقمار صناعية.

وترأس ماكرون بحضور رئاسة الأركان ووزيرة الجيوش فلورانس بارلي، اجتماع عمل لقيادة قوات الفضاء الفرنسية التي شكلها في عام 2017، للإشراف على استراتيجية الفضاء العسكرية.

وجاء ماكرون خاصة للقاء «مقاتلي الفضاء»، والمشغلين على الأرض الذين أجروا للتو محاكاة لأزمة فضاء دولية على مدى أربعة أيام، حيث كان بلد معاد يحاول تدمير قمر «سيف» التابع للحلفاء.

وتضمن سيناريو «أستراكس» هجوماً بواسطة جسم مجهول، تبين أنه قمر صناعي تابع للعدو بذراع مفصلية - وهو موجود بالفعل كما أوضح الكولونيل كريستوف الذي كان يقود عمليات «أستراكس».

وشملت المناورات سيناريو آخر قضى بإرسال الدولة المعادية «بيروس» سراً «أقمار صناعية مصغرة» يبلغ وزنها بضع مئات من الجرامات، قادرة على تدمير جسم في الفضاء.

وفي غضون ذلك، استنكر قرار أممي وإعلان فرنسي مناورات «بيروس». وكان من الضروري تعديل مدار القمر الصناعي المهدد لحمايته.

وقال رئيس أركان الجيوش فرنسوا لوكوانتر للرئيس بابتسامة: «في التمارين اتخذنا هذا الخيار في مجلس الدفاع».

ونفذت العملية بنجاح، وتم إفشال الهجوم. ومساندة قمر صناعي أمريكي سمح للقمر الفرنسي بمواصلة مهمته.

وأجرت فرنسا المناورات بمشاركة حلفاء عدة كألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة. ( ا ف ب)