شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يعزز مكاسبه ويغلق عند مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة وعزز "الداو جونز" مكاسبه محققا إغلاقا قياسيا جديدا، وذلك على الرغم من صعود عائد سندات الخزانة.



هذا، وقد وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على حزمة التحفيز المالي بشكل رسمي لتدخل حيز التنفيذ.



وتستهدف الإدارة الأمريكية تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا من خلال ضخ 1.9 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد ودعم الأسر والشركات.



كان العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد ارتفع اليوم إلى أعلى مستوى 1.6% الذي يعد الأعلى في أكثر من عام.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.6% أو ما يعادل 41 سنتا وأغلق الخام عند 65.61 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.7%، وبلغ أعلى سعر عند 66.2 دولار وأقل سعر عند 65.4 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 0.6% أو ما يعادل 41 سنتا وأغلق عند 69.22 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى سعر عند 69.9 دولار وأقل سعر عند 69.03 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9% (ما يعادل 293 نقطة) إلى 32778 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 32793 نقطة وأقل مستوى عند 32462 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 3943 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 3944 نقطة وأقل مستوى عند 3915 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 78 نقطة) إلى 13319 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 13324 نقطة وأقل مستوى عند 13158 نقطة.