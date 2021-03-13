شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تستقر سلبيا في ختام التداولات مع متابعة حركة الدولار والحصاد في أمريكا الجنوبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت عقود الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو سلبي في ظل الضغوط الواردة من قوة الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن متابعة حالة الطقس ووتيرة الحصاد في أمريكا الجنوبية.



وكشفت توقعات عن أن الأرجنتين ستحصد 44 مليون طن من الصويا و45 مليون طن من الذرة في الموسم الحالي، وذلك دون توقعات سابقة بحصاد 46 مليون طن من كل من السلعتين الزراعيتين.



يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الدولة اللاتينية من جفاف الطقس بشكل شديد منذ منتصف عام 2020 على فترات متفاوتة.



وتعرضت الأرجنتين في الآونة الأخيرة لموجة حرارة شديدة تزامنت مع جفاف الطقس وضعف تساقط الأمطار.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، استقرت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو/أيار على نحو سلبي عند 14.13 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 14.17 دولار وأقل سعر عند 13.92 دولار.